Centro administrativo da Prefeitura de Cariacica é alvo de arrombamento

O centro administrativo da Prefeitura de Cariacica, localizado no bairro Rio Branco, foi arrombado na noite de segunda-feira (13), e um notebook foi levado pelos bandidos. O caso foi comunicado à polícia na manhã de terça-feira (14).
Conforme o boletim de ocorrência, o trinco do cadeado foi quebrado, e o computador e a fonte foram levados. O local conta com vigia noturno, mas ele não soube informar o que aconteceu. No prédio, não há câmeras de monitoramento. A Prefeitura de Cariacica disse em nota que registrou o boletim de ocorrência e que as medidas de segurança já foram reforçadas.
A Polícia Civil informou, em nota, que o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica, e o caso seguirá sob investigação do 15º Distrito Policial do município. Também reforçou que não há outras informações que possam ser divulgadas. A Polícia Militar informou que não atuou neste caso.
CORREÇÃO: O arrombamento ocorreu no centro administrativo e não na sede da Prefeitura de Cariacica, como erroneamente foi publicado anteriormente. Em função disso, o título, o texto e a imagem foram corrigidos.