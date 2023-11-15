Centro administrativo da Prefeitura de Cariacica é alvo de arrombamento

Conforme o boletim de ocorrência, o trinco do cadeado foi quebrado, e o computador e a fonte foram levados. O local conta com vigia noturno, mas ele não soube informar o que aconteceu. No prédio, não há câmeras de monitoramento. A Prefeitura de Cariacica disse em nota que registrou o boletim de ocorrência e que as medidas de segurança já foram reforçadas.