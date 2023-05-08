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Suspeito preso

Agência do INSS é alvo de arrombamento e furto em Vila Velha

Janela do local foi quebrada e o suspeito tentou levar um computador e uma tela de TV, que era usada por uma servidora com deficiência visual, mas foi flagrado por segurança
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 mai 2023 às 16:08

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 16:08

Uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizada na Avenida Luciano das Neves, no bairro Boa Vista, em Vila Velha, foi alvo de arrombamento e furto na madrugada desta segunda-feira (8). O suspeito do crime foi preso.
INSS em greve
INSS em greve em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Militar informou que foi acionada e esteve no local, onde um vigilante relatou que flagrou e deteve um indivíduo cometendo furto no interior do estabelecimento. O suspeito de 36 anos foi encaminhado à sede da Polícia Federal, em São Torquato, no mesmo município, e acabou autuado por tentativa de furto. 
De acordo com a assessoria de imprensa do INSS, uma janela foi arrombada e o suspeito tentou levar um computador e uma tela de televisão, que era usada por uma servidora com deficiência visual. 
O INSS já solicitou as imagens das câmeras de segurança e acionou a Polícia Federal para as investigações, como é feito nos casos de danos a órgão público federal. O atendimento aos segurados não foi prejudicado.

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