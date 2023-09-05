Mais um poste pega fogo na Grande Vitória; veja vídeo

Um poste localizado na Avenida Carlos Lindenberg, altura do bairro Santa Inês, em Vila Velha, pegou fogo na manhã desta terça-feira (5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, "uma equipe foi encaminhada, entretanto, o poste estava energizado, impedindo o combate. O local foi isolado e a EDP acionada. A equipe da EDP providenciou o desligamento da rede de energia, extinguindo o fogo."
Após a publicação desta nota, a EDP informou que "foi acionada para atender uma falta de energia em parte da Avenida Carlos Lindenberg, em Santa Inês, Vila Velha. Uma equipe da concessionária foi encaminhada ao local e constatou que as redes de telecomunicações estavam em chamas. Os cabos pertencem e são de responsabilidade das empresas de telecomunicações. O fornecimento de energia foi normalizado imediatamente. A distribuidora ressalta ainda que notificou as empresas de telecomunicações para realizarem as manutenções e adequarem seus cabos quanto antes".
Na segunda-feira (4), clientes do banco Banestes ficaram sem acesso aos serviços oferecidos no aplicativo após um incêndio atingir um poste na Enseada do Suá, em Vitória. O que ocorreu foi um curto-circuito em fios de empresas de telecomunicações, que ocasionou incêndio em um poste e a interrupção temporária de fornecimento de energia em uma área. Outro caso semelhante aconteceu em Bento Ferreira, na Capital, no último dia 16. Leia os detalhes aqui.