Mais um poste pega fogo na Grande Vitória; veja vídeo

Após a publicação desta nota, a EDP informou que "foi acionada para atender uma falta de energia em parte da Avenida Carlos Lindenberg, em Santa Inês, Vila Velha. Uma equipe da concessionária foi encaminhada ao local e constatou que as redes de telecomunicações estavam em chamas. Os cabos pertencem e são de responsabilidade das empresas de telecomunicações. O fornecimento de energia foi normalizado imediatamente. A distribuidora ressalta ainda que notificou as empresas de telecomunicações para realizarem as manutenções e adequarem seus cabos quanto antes".