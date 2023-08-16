Poste pega fogo após curto-circuito em Bento Ferreira, Vitória

"Uma equipe técnica da concessionária foi prontamente encaminhada ao local e constatou que a rede elétrica foi atingida por um curto-circuito que começou em cabos de telefonia. A EDP ressalta que os cabeamentos mencionados pertencem às empresas de telecomunicação, que respondem pela operação e manutenção dos seus equipamentos", informou a empresa, por nota.