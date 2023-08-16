Poste pega fogo após curto-circuito em Bento Ferreira, Vitória

Um poste pegou fogo após um curto-circuito na Rua Carlos Moreira Lima, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (16). Segundo a EDP, o incidente começou em cabos de telefonia.
"Uma equipe técnica da concessionária foi prontamente encaminhada ao local e constatou que a rede elétrica foi atingida por um curto-circuito que começou em cabos de telefonia. A EDP ressalta que os cabeamentos mencionados pertencem às empresas de telecomunicação, que respondem pela operação e manutenção dos seus equipamentos", informou a empresa, por nota.
Uma equipe da concessionária trabalha no local para os reparos da fiação elétrica. "Por questão de segurança, valor inegociável da empresa, oito clientes do entorno estão com o fornecimento de energia interrompido até a conclusão do serviço", completou a EDP.