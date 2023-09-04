Aplicativo do Banestes fica fora do ar após poste pegar fogo em Vitória

Os clientes do banco Banestes ficaram sem acesso aos serviços oferecidos no aplicativo após um incêndio atingir um poste na Enseada do Suá, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (4).
Em nota, o banco informou, por volta de 16h, que a previsão de retorno seria de uma hora após a atuação das equipes técnicas. Porém, não foi informado a que horas o problema seria resolvido.
Procurada pela reportagem, a EDP informou que ocorreu um curto-circuito em fios de empresas de telecomunicações o que ocasionou incêndio em um poste e a interrupção temporária de fornecimento de energia em parte da Avenida João Batista Parra, na Enseada do Suá, em Vitória. A concessionária enviou uma equipe para resolver o problema e notificou as empresas de telecomunicações para realizarem as manutenções e adequarem seus cabos quanto antes.