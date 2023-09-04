Aplicativo do Banestes fica fora do ar após poste pegar fogo em Vitória

Fumaça perto da Prodest, em Vitória Crédito: Pedro Bona

Os clientes do banco Banestes ficaram sem acesso aos serviços oferecidos no aplicativo após um incêndio atingir um poste na Enseada do Suá, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (4).

Em nota, o banco informou, por volta de 16h, que a previsão de retorno seria de uma hora após a atuação das equipes técnicas. Porém, não foi informado a que horas o problema seria resolvido.