Fiação de poste pega fogo na Avenida Fernando Ferrari em Vitória

A fiação de um poste pegou fogo na manhã deste sábado (20) na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória. O incêndio chamou a atenção de motoristas que passavam pela via e registraram as imagens em vídeo. As chamas se espalharam, mas, segundo a concessionária EDP, não afetaram o fornecimento de energia na região.





Conforme informações da empresa, a origem do fogo não tem relação com as instalações elétricas. "A EDP informa que trata-se de uma ocorrência em cabos de telecomunicações, que pertencem e são de responsabilidade das empresa de telefonia. O fornecimento de energia na região está normalizado. As empresas responsáveis foram notificadas para que realizem os reparos necessários", diz, em nota.





O Corpo de Bombeiros também foi procurado pela reportagem de A Gazeta, mas não deu retorno até a publicação da matéria. O texto poderá ser atualizado em caso de posicionamento da corporação.