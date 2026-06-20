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Fiação de poste pega fogo na Avenida Fernando Ferrari em Vitória

Publicado em

20 jun 2026 às 13:05

A fiação de um poste pegou fogo na manhã deste sábado (20) na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória. O incêndio chamou a atenção de motoristas que passavam pela via e registraram as imagens em vídeo. As chamas se espalharam, mas, segundo a concessionária EDP, não afetaram o fornecimento de energia na região.


Conforme informações da empresa, a origem do fogo não tem relação com as instalações elétricas. "A EDP informa que trata-se de uma ocorrência em cabos de telecomunicações, que pertencem e são de responsabilidade das empresa de telefonia. O fornecimento de energia na região está normalizado. As empresas responsáveis foram notificadas para que realizem os reparos necessários", diz, em nota.


O Corpo de Bombeiros também foi procurado pela reportagem de A Gazeta, mas não deu retorno até a publicação da matéria. O texto poderá ser atualizado em caso de posicionamento da corporação. 

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Aline Nunes

Repórter / [email protected]
Aline Nunes
Em Cariacica

ES ganha mais um posto para tirar a Carteira de Identidade Nacional

Publicado em 21/06/2026 às 10:18
Novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Em meio à dificuldade para conseguir vagas para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Espírito Santo, a Polícia Científica vai abrir um novo posto de atendimento em Cariacica, na Grande Vitória. A unidade será inaugurada às 11h30 de segunda-feira (22) e deve ofertar cerca de 400 vagas por mês.


Atualmente, Cariacica conta com um Posto de Identificação Civil no Faça Fácil, responsável por aproximadamente 6.500 atendimentos mensais.

O agendamento para emissão da nova identidade é feito exclusivamente pelo site Agenda ES. As vagas são disponibilizadas uma vez por semana, sempre às 8 horas das sextas-feiras. 

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Mega-Sena 3021: apostas do ES ganham quase R$ 31 mil cada

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3021: apostas do ES ganham quase R$ 31 mil cada

Publicado em 21/06/2026 às 08:42

Duas apostas do Espírito Santo ganharam R$ 30.910,50 cada uma no concurso 3021 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (20). Os bilhetes acertaram cinco das seis dezenas e ficaram a apenas um número do prêmio principal, de R$ 39 milhões, que saiu para um apostador de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.


Os números sorteados foram: 16 - 19 - 22 - 24 - 46 - 58.


Os bilhetes capixabas que "bateram na trave" foram registrados em Aracruz, no Norte do Estado, e em Vitória.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Polícia identifica suspeitos de pichações ligadas a facção criminosa e recaptura foragido em Rio Bananal

Publicado em 20/06/2026 às 18:38
As pichações foram feitas em imóveis, postes, placas e outros espaços públicos em Rio Bananal
As pichações foram feitas em imóveis, postes, placas e outros espaços públicos em Rio Bananal Reprodução - Redes Sociais

Dois suspeitos de envolvimento em pichações com referências a uma facção criminosa foram identificados pela Polícia Civil durante uma operação realizada em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (19). Segundo as investigações, a dupla teria espalhado inscrições em imóveis e espaços públicos da comunidade de São Jorge de Tiradentes com o objetivo de intimidar os moradores.

De acordo com a Polícia Civil, as pichações foram feitas na madrugada do dia 18 de junho em imóveis, postes, placas e outras áreas públicas, causando preocupação entre a população local. Ainda segundo a corporação, a ação tinha como objetivo reforçar a presença do grupo criminoso na região. Durante as investigações, a polícia também descobriu que as motocicletas utilizadas nas pichações teriam sido empregadas em outros crimes, como agressões praticadas contra duas pessoas nos dias 11 e 15 de junho, em ocorrências ligadas à cobrança de dívidas do tráfico de drogas.

Durante a operação, os suspeitos tentaram fugir ao perceber a chegada das equipes policiais, mas foram cercados e abordados. Um deles, de 22 anos, confessou participação nas pichações, mas foi liberado após prestar depoimento, por não estar em situação de flagrante e não haver mandado de prisão em aberto contra ele. Já o outro suspeito, de 28 anos, foi identificado como foragido do sistema prisional após não retornar de uma saída temporária. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, reconduzido ao sistema prisional.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Km 145

Carreta desengrena, atravessa pista e deixa motociclista ferido na BR 101, em Linhares

Publicado em 20/06/2026 às 09:34

Uma carreta desengrenou, atravessou a pista e se envolveu em um acidente com uma motocicleta na altura do km 145 da BR 101, em Linhares. Com o impacto da colisão, o veículo de carga avançou sobre a calçada, derrubou o muro de um galpão e ficou atravessado na via (veja o vídeo acima).


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta estava estacionada quando desengrenou e se movimentou sozinha, atravessando a pista. O motociclista que seguia pela rodovia não conseguiu evitar a colisão. No momento do acidente, não havia ninguém no interior da carreta.


O motociclista sofreu ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL). O caminhoneiro não ficou ferido.


Segundo a PRF, após o acidente, as pistas laterais foram utilizadas para manter o fluxo de veículos no local e evitar os impactos no trânsito.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte capixaba

Homem com faca assusta comerciantes e pedestres no Centro de São Mateus

Publicado em 19/06/2026 às 17:52
Arma usada pelo suspeito foi apreendida pelas corporações
Faca foi apreendida Guarda Municipal de São Mateus

Um homem que portava uma faca foi detido após assustar comerciantes e pedestres no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (19).


Segundo a Polícia Militar, ele apresentava comportamento compatível com um surto, mantendo discursos de cunho religioso e demonstrando bastante agitação.


O homem foi encaminhado à delegacia e acabou liberado após assinar um termo de compromisso.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Vitória

Homem é esfaqueado durante briga em praça de Jardim da Penha

Publicado em 19/06/2026 às 17:16
Mulher grávida foi esfaqueada em praça em Jardim da Penha, em Vitória
Briga em praça de Jardim da Penha mobiliza a polícia Leitor A Gazeta

Um homem foi esfaqueado durante uma briga na praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha, Vitória, na tarde desta sexta-feira (19). A confusão envolveu três pessoas, entre elas uma gestante.


Segundo uma testemunha, o homem e a grávida começaram a discutir por volta das 14h. Nesse momento, outra mulher teria pegado uma faca para defender a gestante e atingido a vítima. Os envolvidos vivem em situação de rua.


A Polícia Militar foi acionada e deteve o homem ferido e a mulher apontada como autora da facada. Os dois foram encaminhados à delegacia. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Passageiros se arriscam na Terceira Ponte após pane em ônibus

Publicado em 19/06/2026 às 12:33

Passageiros da linha 501 do Sistema Transcol (Terminal de Jacaraípe x Terminal de Vila Velha) precisaram se arriscar na Terceira Ponte após o coletivo apresentar por problemas mecânicos. O veículo ficou parado bem próximo à mureta que separa a pista da Ciclovia da Vida, por onde os passageiros tiveram que passar no momento do desembarque. Veja vídeo:

O caso aconteceu por vola das 6h desta sexta-feira (19), e interditou a Linha Verde, que é destinada ao tráfego exclusivo de ônibus, motos, táxis, caminhões pequenos e veículos de emergência. 


A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o ônibus foi removido por um guinho, liberando a via por volta de 6h40. Os passageiros foram transferidos para outro coletivo. Apesar da forma como ocorreu o desembarque, a Ceturb afirmou que não houve registro de feridos de outras intercorrências durante o incidente. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Polícia investiga

Mulher fica ferida após ser atropelada na faixa de pedestre por moto em Colatina

Publicado em 19/06/2026 às 11:49
Acidente aconteceu no bairro São Silvano, na noite de quinta-feira (18)
Equipe do Samu atuou no socorro à vítima do atropelamento.
 Leitor | A Gazeta

Uma mulher de 47 anos ficou ferida após ser atropelada por uma moto enquanto atravessava a faixa de pedestres no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (18). 


Segundo a Polícia Militar, após atingir a vítima, o motociclista seguiu por cerca de 50 metros, invadiu uma calçada e bateu em dois estabelecimentos comerciais. A corporação informou que, pelas características do acidente, há suspeita de que a moto estivesse em alta velocidade.


O motociclista contou aos policiais que seguia pela avenida quando um carro freou a sua frente. Para evitar uma batida, ele desviou e acabou atropelando a mulher. Já a vítima afirmou que os demais veículos haviam parado na faixa e apenas o motociclista não respeitou a sinalização.


A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Sílvio Avidos. O motociclista sofreu ferimentos nas duas pernas e no braço direito, mas recusou atendimento médico. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.


A Polícia Civil informou que o motociclista foi ouvido e liberado, já que permaneceu no local do acidente e não havia indícios que justificassem a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) da cidade.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Trator atinge poste, derruba fios de alta tensão e causa incêndio em Rio Bananal

Publicado em 19/06/2026 às 11:21

Um trator atingiu um poste, derrubou fios de alta tensão e causou um incêndio às margens da ES 245, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (18). Segundo a prefeitura do município, a máquina apresentou uma falha mecânica antes de atingir o poste, provocando o acidente. O motorista não ficou ferido (assista ao vídeo acima).


Após o impacto, fios ficaram espalhados pela pista e a estrutura do poste caiu às margens da rodovia. Ainda de acordo com a prefeitura, um caminhão-pipa foi enviado ao local para conter as chamas. Por causa do acidente, o fornecimento de energia foi interrompido temporariamente na região.


A EDP, concessionária responsável pelo serviço, informou que realizou a substituição do poste atingido. O fornecimento de energia foi normalizado na madrugada desta sexta-feira (19).

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Mistério

Corpo em decomposição é encontrado ao lado de caminhonete queimada na Serra

Publicado em 19/06/2026 às 11:03
Corpo em decomposição é encontrado ao lado de caminhonete queimada na Serra
Corpo em decomposição é encontrado ao lado de caminhonete queimada na Serra Leitor A Gazeta

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado ao lado de uma caminhonete queimada na tarde de quinta-feira (18), em uma região de mata próximo à Rodovia Audifax Barcelos, no sentido Serra Sede.


Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu informações de que um veículo Sandero havia saído da área de mata. Os policiais já tinham conhecimento de que um carro com as mesmas características havia sido roubado na semana anterior e, por isso, foram até o local verificar a denúncia.


Ao chegarem à região, os militares encontraram a caminhonete queimada e o corpo ao lado do veículo. A perícia da Polícia Científica foi acionada.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.



Denúncia

Segundo a Polícia Civil, informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site de denúncias (clique aqui); e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181 e seguindo as orientações do atendimento virtual.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
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