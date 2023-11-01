Poste e pneus pegam fogo após curto-circuito em Vitória; veja vídeo

Em nota, a EDP informou que "uma equipe técnica da concessionária constatou que uma ligação irregular na rede elétrica de distribuição provocou um curto-circuito que atingiu cabeamentos de empresas de telecomunicação. O fornecimento de energia já foi normalizado na região, e não houve danos à estrutura do poste. A concessionária ressalta ainda que notificará as empresas de telecomunicações para que realizem as manutenções e adequem seus cabos o quanto antes", finalizou. Nomes de empresas não foram citados.