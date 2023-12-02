Polícia Militar prende três e acha submetralhadora em Colatina

Três pessoas foram detidas pela Polícia Militar para a delegacia durante patrulhamento no bairro Ayrton Senna, em Colatina, na noite dessa sexta-feira (1). Os militares encontraram duas submetralhadoras, um revólver e munições junto a eles. Um dos presos tinha mandado de prisão em aberto por homicídio.

Segundo o 8º Batalhão da Polícia Militar, a equipe foi ao local após receber a informação que três indivíduos suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio em Aracruz estariam escondidos em uma casa no bairro. Um dos suspeitos foi reconhecido num bar e, durante a abordagem, chegou a dar um nome falso para os policiais, mas foi identificado, sendo confirmado o mandado de prisão em aberto pelo homicídio. Um outro indivíduo que acompanhava o homem também foi detido após os policiais encontrarem com ele uma bolsa com um revólver calibre 32, além de quatro munições calibre 32.

Nessa mesma ocorrência, enquanto procuravam pelo terceiro indivíduo, os militares ainda prenderam um homem que foi visto sentado dentro de casa, guardando uma submetralhadora caseira em uma mochila. Na bolsa, ainda foi encontrado três carregadores e 28 munições calibre 380.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, os dois indivíduos detidos no bar e o homem localizado na casa foram conduzidos à 15ª Delegacia Regional de Colatina juntamente com o material apreendido. A Polícia Civil informou que o suspeito que era procurado, de 30 anos, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo, além do cumprimento de mandado de prisão por homicidio, sendo encaminhado para o Centro de Detenção Provisória. Ainda conforme a corporação, os outros dois conduzidos foram ouvidos e liberados.