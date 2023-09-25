Pneus de carreta estouram e pressão do ar derruba motociclista em Guaçuí

Uma motociclista precisou ser socorrida ao hospital após dois pneus de uma carreta estourarem em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O acidente foi na tarde desse domingo (24) e, de acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 60 anos, foi atingida pela pressão do ar e foi levada ao pronto-socorro com ferimentos no rosto.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local, populares já prestavam atendimento à condutora da motocicleta. Durante o atendimento do Samu/192, os militares foram informados que os pneus traseiros da carreta estouraram enquanto a carreta realizava uma curva e a pressão do ar desequilibrou a senhora, que passava pelo local no momento.

Dois pneus estouraram e se desprendeiram da roda da carreta Crédito: Divulgação/Polícia Militar