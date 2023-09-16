PM apreende armas e detém suspeito de roubos, em Alegre

Suspeito por roubos é detido pela Polícia Militar em Alegre Crédito: Divulgação | PM

Um homem, de 36 anos, suspeito de roubos e que possui um mandado de prisão em aberto, foi detido pela Polícia Militar, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (15). Durante patrulhamento, os policiais militares do 3º Batalhão deram voz de prisão ao indivíduo e foi encaminhado à 6ª delegacia Regional de Alegre.

O suspeito foi avistado na rua João Rodrigues de Oliveira, no Centro, por volta das 18h40. Com ele, os militares localizaram uma faca, usada para intimidar. Inicialmente, o suspeito apresentou nome falso. Entretanto, como o indivíduo já tinha sido identificado pelos policiais, foi reconhecido.

HOMEM É PRESO COM ARMAS DE FOGO

Homem é preso com armas de fogo em Alegre Crédito: Divulgação | PM

Na mesma noite de sexta-feira (15), também em Alegre, após denúncias anônimas, os policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem, de 24 anos, e apreenderam quatro armas de fogo durante abordagem.

As denúncias descreviam que um suspeito estaria em uma motocicleta e portava uma arma de fogo no bairro Treze de Maio. Durante o patrulhamento, os militares visualizaram uma motocicleta e, perto dela, uma garrucha (semelhante a uma pistola ou revólver) calibre 36, que estava na calçada.

Populares informaram que o suspeito correu em direção a uma ruela, de posse de outras armas. Durante as buscas, o indivíduo foi abordado e, com ele, localizadas outras três armas.

Os policiais apreenderam um rifle calibre 28, uma espingarda calibre 22 e outra calibre 32, além de uma bucha de maconha, quatro munições e uma quantia de R$ 100. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).