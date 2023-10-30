Piloto de motocross cai de bicicleta e morre no quintal de casa em Iconha

Um piloto de motocross morreu após cair durante uma manobra de bicicleta em Iconha, no Sul do Espírito Santo, no último domingo (29). Segundo a Polícia Militar, João Tadeu Gobeti Cardoso, de 32 anos, perdeu o equilíbrio no quintal de casa, bateu a cabeça, e sofreu uma grave fratura craniana. A vítima foi socorrida por familiares ao hospital, porém já estava sem vida. Ainda conforme a corporação, o corpo foi liberado aos familiares, após o médico de plantão emitir o atestado de óbito.