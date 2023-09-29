PF prende suspeito de violência sexual pela internet e apreende celulares em Vitória

Um homem de 54 anos suspeito de violência sexual pela internet foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (29) em Vitória e teve computadores, celulares, DVDs e HDs apreendidos durante operação. O objetivo inicial da PF era cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, que acabou preso em flagrante.
A suspeita é que o homem armazene conteúdo de violência sexual infanto-juvenil pela internet, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O suspeito pode ser condenado a até 4 anos de reclusão e multa.
As investigações continuam sendo realizadas pelos policiais federais que atuam na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF, em São Torquato, Vila Velha. A ideia é comprovar a participação do homem de 54 anos e de outros suspeitos, que tenham atuação criminosa na rede mundial de computadores.