PF apreende haxixe e maconha mantida em estufa em operação no ES

A inteligência dos Correios, em parceria com a equipe da K9 da Polícia Federal, identificou objeto postal vindo de outro Estado para o Espírito Santo com drogas. O material foi apreendido e confirmado que se tratava de haxixe. Durante a investigação, a PF identificou a tentativa de retirada da encomenda. Um carteiro teria ligação com o principal suspeito de adquirir o entorpecente.

Durante a investigação, buscas foram realizadas e a Polícia Federal encontrou diversos pés de maconha e mudas da planta acondicionadas em uma estufa. Mas a PF não informou se havia alguém no endereço ou detalhes sobre o local onde a estufa foi encontrada. Os investigados na operação, caso tenham a participação comprovada no crime, responderão por tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão e multa.