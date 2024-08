Eleições 2024

PDT e PP deixam disputa para prefeito e fazem alianças em Anchieta

Os dois partidos haviam apresentado pré-candidatos para a corrida eleitoral no município, mas decidiram apoiar outros nomes

2 min de leitura min de leitura

Geovane Meneguelle e o coronel Leonardo Marchezi não vão mais disputar a Prefeitura de Anchieta. (Divulgação)

O prazo para a realização das convenções partidárias se encerra na próxima segunda-feira (5) e, ao mesmo tempo que algumas legendas confirmam seus candidatos para as Eleições 2024, outras retiram os nomes que haviam apresentado para a corrida eleitoral e decidem não seguir com o projeto. Esse é o caso do PDT e do PP em Anchieta, que deixaram a disputa pela prefeitura local para fazer alianças.

Em convenção na noite da última segunda-feira (29), o PDT decidiu apoiar a candidatura do ex-prefeito Marquinhos Assad (Podemos), segundo informou a secretária-geral do partido, Madalena Santana. O pré-candidato pedetista Geovane Meneguelle disse que decidiu não concorrer nas eleições deste ano para fortalecer seu nome e se apresentar na disputa de 2026 para uma vaga na Assembleia Legislativa.

Ex-vereador e atualmente chefe de gabinete do deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), o pedetista deverá apoiar Renato Lorencini (União Brasil), caso ele se mantenha na disputa a prefeito de Anchieta. Meneguelle não vai seguir a decisão do PDT de se aliar a Marquinhos Assad porque havia uma negociação prévia com Lorencini, inclusive com a tentativa de coligação para chapa majoritária, o que não se concretizou.

O PP também abriu mão de concorrer com o coronel Leonardo Marchezi na cabeça de chapa. O oficial da reserva da PM havia se apresentado como o único pré-candidato não associado a nenhum dos dois grupos políticos — família Petri, do atual prefeito, e Assad, do ex-prefeito —, que têm se revezado no comando de Anchieta há décadas. Em convenção na tarde desta quarta-feira (31), o partido decidiu apoiar o nome de Léo Português (PSB), candidato da situação, segundo afirmou o presidente municipal do PP, Rodrigo Semedo.

"Coloquei meu nome à disposição do partido para o pleito de prefeito. O entendimento foi pela coligação e não lançamento de candidato próprio à majoritária. Portanto, não concorrerei a nenhum cargo político. Enfatizo que não é fácil ser um novo entrante neste círculo político que se perdura por mais de 30 anos. Entretanto, nesse período de pré-campanha, foi muito interessante conhecer o comportamento do eleitor receptivo à nossa pré-candidatura", pontuou o coronel Marchezi, acrescentando que torce para que Anchieta eleja o candidato mais bem preparado.

No município, além de Marquinhos Assad, Renato Lorencini e Léo Português, o advogado Luiz Mattos (PL) também participa da corrida eleitoral.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta