PDT confirma Gracimeri Gaviorno como vice de Weverson na Serra

De acordo com a prefeitura, não houve toque de recolher, mas por segurança, quatro escolas ficaram de portas fechas nesta quinta-feira (8): Gercia Ferreira Guimarães, no bairro Fé e Raça; e Zilda Soares Moura, Maria Stael de Medeiros Teixeira e a super creche José Antônio Colombini Egramphonte, no bairro Village da Luz. A previsão da prefeitura é que o funcionamento das unidades voltem ao normal nesta sexta-feira (09).