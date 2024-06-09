Pai mata filha com golpes de canivete em casa após briga em Vitória

Escadaria Plautino Augusto Malhães, em Santos Dumont, próximo de onde Brenda foi morta Crédito: Kaique Dias e reprodução

Um homem de 66 anos foi preso após matar a própria filha, de 30 anos, em Vitória, na noite do último sábado (8), depois de uma briga entre os dois. Brenda Luz da Silva foi morta dentro de casa após de levar golpes de canivete no pescoço e em um dos seios. O homicídio ocorreu por volta das 18h30 na casa da família na rua Loureiro Nunes, na Escadaria Plautino Augusto Malhães, no bairro Santos Dumont.

Moradores da região relataram ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, que as confusões eram constantes na residência e na noite de sábado houve novamente briga na casa. Segundo testemunhas, o pai de Brenda, identificado como Sebastião Carlos da Silva, estaria embriagado no momento do crime. No mesmo prédio moravam o idoso de 66 anos, Brenda, outras filhas do idoso e alguns netos, incluindo a filha da vítima, uma criança com cerca de quatro anos.

A Polícia Militar informou que foi acionada na noite de sábado (8) para ir ao bairro Santos Dumont, em Vitória, verificar a informação de que uma mulher havia sido atacada com um canivete. No local, a equipe encontrou a vítima, de 30 anos, já em óbito.

Os militares, seguindo as informações dos populares que disseram que o suspeito permaneceu no local, encontraram o homem sentado na cama de sua residência. O indivíduo, de 66 anos, relatou que é pai da vítima, já teve vários problemas com a filha e a golpeou com um canivete. Com o homem, no momento da abordagem policial, foi encontrada a arma branca, ainda suja de sangue.