Acidente no Sul da Bahia com ônibus que saiu do ES deixa dois feridos

Ônibus que saiu no ES sofreu acidente na altura de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia Crédito: Reprodução - Redes Sociais

Dois passageiros ficaram feridos em um acidente envolvendo um ônibus, que saiu de Vitória, na sexta-feira (7), em direção a Itabuna (BA). O veículo saiu da pista e bateu em um barranco, quando passava pelo km 870 da BR 101, na altura de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, na madrugada deste sábado (8).

Por meio de nota a Viação Águia Branca confirmou o acidente e informou que uma equipe foi acionada imediatamente e direcionada ao local para prestar todo apoio necessário. Segundo a empresa, o ônibus estava com 46 passageiros e dois deles tiveram ferimentos leves, sendo socorridos por ambulâncias do Samu e liberados na sequência.