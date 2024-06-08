Bloco de rocha cai e interdita trecho da BR 259 em João Neiva Crédito: Elizeu Pagung

Um trecho da BR 259, em João Neiva, foi parcialmente interditado após um bloco de rocha cair na pista, na manhã deste sábado (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada às 6 horas, na altura do km 13 da rodovia. A pedra foi retirada do local somente durante a tarde.

Não há registro de feridos na ocorrência. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pedra foi retirada da pista na tarde deste sábado (8). Uma máquina chegou no local por volta das 14h30 e colocou a pedra sobre uma carreta. Uma equipe do DNIT fez os reparos na pista. O trânsito foi totalmente liberado às 15h30.