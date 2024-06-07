Pai é preso após jogar filha de 1 mês de vida de barranco em Marechal Floriano

O pai arrancou a bebê dos braços da mãe e a atirou em um barranco de mais de 10 metros de profundidade Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante após jogar a própria filha, uma bebê de 1 mês de vida, de um barranco no dia 30 de maio, no trevo de Paraju, no Centro da cidade de Marechal Floriano , região Serrana do Espírito Santo.

Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, concluiu, nesta sexta-feira (7), a investigação da tentativa de homicídio da bebê. A identidade do pai não será revelada para não expor a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Segundo as investigações, o casal estava sob efeito de bebidas alcoólicas e, durante a discussão, o pai arrancou a bebê dos braços da mãe e a atirou em um barranco de mais de 10 metros de altura, em meio à mata fechada.

“Em seguida, ele abandonou o local, deixando a criança para morrer. A morte da criança só foi evitada pelo socorro de uma testemunha que, ao ouvir o choro, desceu pelo barranco na escuridão, encontrando e resgatando a bebê”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, o delegado Luciano Paulino.

A criança foi salva em meio ao mato fechado após ser jogada de um barranco em Marechal Floriano Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado para socorrer a recém-nascida. A equipe da ambulância levou a mãe e a criança ao hospital, onde a bebê foi atendida com uma lesão na face, mas sem apresentar sinais mais graves.

O caso foi inicialmente atendido pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), que encaminhou o suspeito à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde ele foi autuado em flagrante por crime de abandono de incapaz.

O procedimento foi encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, que realizou diligências para investigar o caso.

“Verifiquei que se tratava de um barranco muito íngreme, com mais de 10 metros de profundidade, em meio a um matagal com vários galhos de árvores e lama”, disse o delegado Luciano Paulino.

Segundo ele, a autuação inicial por abandono de incapaz foi alterada para indiciamento por tentativa de homicídio triplamente qualificado, considerando o ato como desprezível, cruel e que impossibilitou a defesa da vítima.