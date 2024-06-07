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Tentativa de homicídio

Pai é preso após jogar filha de 1 mês de vida de barranco em Marechal Floriano

Durante desentendimento entre um casal, o homem arrancou a bebê dos braços da mãe e a atirou de um barranco com mais de 10 metros de altura; criança foi salva por uma pessoa que ouviu o choro e desceu até o local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2024 às 18:14

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 18:14

O pai arrancou a bebê dos braços da mãe e a atirou em um barranco de mais de 10 metros de profundidade
O pai arrancou a bebê dos braços da mãe e a atirou em um barranco de mais de 10 metros de profundidade Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante após jogar a própria filha, uma bebê de 1 mês de vida, de um barranco no dia 30 de maio, no trevo de Paraju, no Centro da cidade de Marechal Floriano, região Serrana do Espírito Santo.
Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, concluiu, nesta sexta-feira (7), a investigação da tentativa de homicídio da bebê. A identidade do pai não será revelada para não expor a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo as investigações, o casal estava sob efeito de bebidas alcoólicas e, durante a discussão, o pai arrancou a bebê dos braços da mãe e a atirou em um barranco de mais de 10 metros de altura, em meio à mata fechada.
“Em seguida, ele abandonou o local, deixando a criança para morrer. A morte da criança só foi evitada pelo socorro de uma testemunha que, ao ouvir o choro, desceu pelo barranco na escuridão, encontrando e resgatando a bebê”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, o delegado Luciano Paulino.
Pai arrancou bebê dos braços da mãe e a atirou em um barranco de mais de 10 metros de profundidade
A criança foi salva em meio ao mato fechado após ser jogada de um barranco em Marechal Floriano Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado para socorrer a recém-nascida. A equipe da ambulância levou a mãe e a criança ao hospital, onde a bebê foi atendida com uma lesão na face, mas sem apresentar sinais mais graves.
O caso foi inicialmente atendido pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), que encaminhou o suspeito à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde ele foi autuado em flagrante por crime de abandono de incapaz.
O procedimento foi encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, que realizou diligências para investigar o caso.
“Verifiquei que se tratava de um barranco muito íngreme, com mais de 10 metros de profundidade, em meio a um matagal com vários galhos de árvores e lama”, disse o delegado Luciano Paulino.
Segundo ele, a autuação inicial por abandono de incapaz foi alterada para indiciamento por tentativa de homicídio triplamente qualificado, considerando o ato como desprezível, cruel e que impossibilitou a defesa da vítima.
O homem já se encontra preso. O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça, com a prisão preventiva do suspeito.

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