Paciente não aceita diagnóstico e agride médico em hospital no Norte do ES

Um médico levou um soco de um paciente e, logo depois, revidou a agressão, durante o plantão no Hospital Municipal de Pinheiros , no Norte do Espírito Santo, no sábado (20). Segundo informações da Polícia Militar , ambos tiveram lesões superficiais e a agressão teria ocorrido porque o paciente não concordou com o diagnóstico recebido do profissional.

Conforme relato do médico, de 37 anos, o paciente chegou para ser atendido no hospital e passou pela triagem, onde foi dito que estava com os sinais vitais normais, inclusive a pressão alta. Com isso, foi classificado com a cor verde, o que significa que o caso dele era de pouca urgência de atendimento.

Ainda segundo o médico, quando entrou no consultório, o paciente disse estar com a pressão alta. O profissional, porém, afirma ter dito ao homem que a pressão dele estava normal e perguntado os sintomas que tinha.

O paciente, então, não teria gostado da resposta do médico e insistido que estava com a pressão alta. Nesse momento, de acordo com o médico, o homem teria pegado o celular para gravá-lo. O profissional diz que, ao tentar impedir a filmagem, o paciente deu um soco no rosto dele.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou ter sido acionada para ir ao hospital. Lá, o médico relatou que o paciente, por não concordar com o diagnóstico recebido, o agrediu com um soco. Segundo a PM, o profissional revidou a agressão e ambos os envolvidos tiveram lesões superficiais. "O paciente, de 56 anos, assinou um termo de compromisso para comparecer em local competente quando solicitado e foi liberado", completa a nota.