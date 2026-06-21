Vazamento de água surge em local de acidente após troca de poste no ES

Horas depois da troca de um poste que foi derrubado após ser atingido por um veículo em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, um vazamento de água surgiu no local, na tarde deste domingo (21). De acordo com a prefeitura, o vazamento ocorreu durante a escavação para a instalação do poste.
Como o abastecimento havia sido interrompido devido à falta de energia elétrica causada pelo acidente, o problema só foi identificado após o restabelecimento da energia, quando a rede voltou a operar.
Mais de 300 pessoas ficaram sem energia elétrica após a colisão. A queda do poste ocorreu na na Rodovia Jeter Lopes de Farias, no bairro Niterói, quando o motorista de um Toyota Corolla Cross bateu e derrubou a estrutura. De acordo com apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, a energia do local foi restabelecida por volta das 14h.
Ainda de acordo com a prefeitura, a equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) está trabalhando para solucionar o problema. Além do vazamento, o poste apresentou inclicação para frente, gerando receio de nova queda. A Santa Maria, distribuidora de energia que atende o município, informou que uma equipe vai ao local para verificar o ocorrido.