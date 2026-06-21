Vazamento de água surge em local de acidente após troca de poste no ES

Como o abastecimento havia sido interrompido devido à falta de energia elétrica causada pelo acidente, o problema só foi identificado após o restabelecimento da energia, quando a rede voltou a operar.





Mais de 300 pessoas ficaram sem energia elétrica após a colisão. A queda do poste ocorreu na na Rodovia Jeter Lopes de Farias, no bairro Niterói, quando o motorista de um Toyota Corolla Cross bateu e derrubou a estrutura. De acordo com apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, a energia do local foi restabelecida por volta das 14h.





Ainda de acordo com a prefeitura, a equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) está trabalhando para solucionar o problema. Além do vazamento, o poste apresentou inclicação para frente, gerando receio de nova queda. A Santa Maria, distribuidora de energia que atende o município, informou que uma equipe vai ao local para verificar o ocorrido.