Ossada humana é achada com documento de mulher em ilha de Piúma

Uma ossada humana foi encontrada na tarde de segunda-feira (1º), na região conhecida como Ilha do Gambá, no Centro de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo registro de boletim de ocorrência da Polícia Militar, no local, ao lado dos restos mortais, havia o documento de identidade de uma mulher de 64 anos, que estava desaparecida. O nome indicado no material não foi divulgado.
A perícia da Polícia Científica informou que foi acionada para recolher a ossada e o encaminhou para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. A corporação disse que o prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias).
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma e detalhes da investigação não serão repassados, por enquanto.