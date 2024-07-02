Ossada humana é achada com documento de mulher em ilha de Piúma

A perícia da Polícia Científica informou que foi acionada para recolher a ossada e o encaminhou para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. A corporação disse que o prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias).