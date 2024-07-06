Operação tem 5 presos, drogas, armas e dinheiro apreendidos em Rio Bananal

Ailton Ribeiro, Luan Lopes, Ana Paula, Wallace Miranda e Emerson Silva (esquerda à direita) foram presos durante a operação. Crédito: Divulgação | PM e PC

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil realizaram uma operação conjunta em cumprimento de mandados de busca e apreensão na localidade de São Francisco, Zona Rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na sexta-feira (5). Ao todo, cinco pessoas foram presas. Com elas, armas, drogas, dinheiro e munições foram apreendidas. A ação também contou com o apoio da equipe do K9 da PM de Linhares.

Ailton Ribeiro da Cruz, de 30 anos, foi preso por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes. Já havia um mandado de prisão em aberto contra ele por tráfico de entorpecentes, pela comarca de Canavieiras-BA. Luan Lopes Paixão, 28 anos, foi preso por posse ilegal de armas de fogo.