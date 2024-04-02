Novos setores vão reforçar defesa dos direitos das mulheres em Vitória

A juíza Hermínia Azoury durante lançamento da Subsecretaria da Mulher em Vitória Crédito: Marcos Salles/PMV/Divulgação

Para reforçar a defesa dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero, a Prefeitura de Vitória anunciou a criação de dois novos órgãos de gestão dentro da administração municipal: a Subsecretaria da Mulher e a Gerência de Proteção à Mulher. A iniciativa busca a consolidação de políticas públicas voltadas para o universo feminino, com foco no combate à violência de gênero e no auxílio à maior independência financeira desse público.

De acordo com a prefeitura, a Subsecretaria da Mulher assumirá um papel central na elaboração, coordenação e implementação de políticas públicas destinadas às mulheres. Para isso, poderão ser firmadas parcerias com órgãos públicos, entidades da sociedade civil e empresas privadas.

Já a Gerência de Proteção à Mulher concentrará seus esforços na concepção e execução de iniciativas em colaboração com os órgãos da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), além de outras secretarias municipais. Isso envolve o desenvolvimento de projetos educativos, o suporte ao Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv), a implementação de políticas de prevenção e atenção às mulheres em situação de violência, entre outras ações.

"A criação da Subsecretaria da Mulher reflete e reafirma o compromisso da nossa administração em proteger e promover os direitos das mulheres, em combater todas as formas de violência de gênero, incluindo a violência psicológica, patrimonial e qualquer outra que as afete", disse o prefeito Lorenzo Pazolini, no lançamento da subsecretaria, na última quinta-feira (28).