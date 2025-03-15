Nove pessoas são presas por tráfico de drogas em operação em Rio Bananal

Uma operação da Polícia Militar resultou em nove suspeitos detidos por tráfico de drogas em Rio Bananal, na Região Norte do Estado, na noite de sexta-feira (14). Oito homens e uma mulher foram abordados em diferentes bairros da cidade.

Durante a ação, um dos suspeitos tentou dar o nome do irmão dele para as autoridades, mas foi identificado. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto por crime de latrocínio na Bahia.