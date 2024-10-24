No dia em que completa um mês de vida, bebê é salva de engasgo em posto da PRF no ES

Uma bebê foi salva por dois agentes da Polícia Rodoviária Federal após se engasgar com a própria saliva. A situação desesperadora começou na casa da família da pequena Aurora, no bairro Jucu, em Viana, e teve um final feliz no posto da corporação na mesma cidade. Tudo aconteceu nesta quinta-feira (24), mesmo dia em que a bebê completa um mês de vida.

“Por volta das 15h eu estava no posto fazendo a fiscalização e essa senhora (mãe de Aurora) chegou com a criança em um carro pedindo ajuda. A criança estava bem fraquinha e imediatamente eu percebi que ela estava sufocada, fiz a manobra de Reich duas vezes e não resolveu. Pedi autorização para mãe fazer a sucção do que tivesse na garganta dela e ela autorizou”, explicou o Inspetor Dzajic, que agiu em parceria com o inspetor Meneguel.

Segundo o policial, na segunda sucção Aurora chorou e começou a voltar. Após conseguir salvar a pequena, ela foi embalada em uma coberta e recebeu atendimento médico, primeiro da ambulância da ECO-101 e depois na Unidade de Pronto Atendimento de Viana.