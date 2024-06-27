Na Serra: caminhão-baú tomba no Contorno do Mestre Álvaro

Um caminhão tombado no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, chamou a atenção e interferiu no trânsito da via no fim da tarde desta quinta-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quando o veículo tombou a Polícia Federal passava pelo local e acionou a PRF, pois o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Ao chegar no ponto do acidente, a corporação constatou os indícios da presença de álcool no condutor. O homem, que não foi identificado, foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras.