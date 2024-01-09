Muro de casa cai devido à força da água em Domingos Martins

O muro de uma casa caiu no distrito de Ponto Alto, em Domingos Martins, após fortes chuvas atingirem a região, na tarde desta terça-feira (9). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que a estrutura não suporta a força da água e desaba. Em seguida, a água invade o terreno já alagado e ainda a piscina da residência, como mostra o vídeo acima.
E não só a casa ficou alagada, mas boa parte do distrito da cidade da Região Serrana. Em outras gravações é possível ver ruas, casas, escolas e lojas tomadas pela água, além de objetos carregados pela enxurrada. Um estabelecimento da região chegou a ter o freezer levado pela correnteza que forçou e saiu por um portão.
O temporal, segundo o morador da região Edu Strey, durou cerca de duas horas.