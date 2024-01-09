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Temporal atinge distrito de Domingos Martins e inunda lojas, casas e ruas

Força da água foi tanta que até um freezer vertical foi levado pela enxurrada registrada na tarde desta terça-feira em Ponto Alto
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

09 jan 2024 às 18:14

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 18:14

O distrito de Ponto Alto, em Domingos Martins, região Serrana do Estado, ficou alagado após ser atingido por fortes chuvas na tarde desta terça-feira (9). O morador da região, Edu Strey, informou à reportagem de A Gazeta que a chuva durou duas horas, tendo começado às 13h e terminado por volta das 15h. 
A quantidade de água que caiu neste período foi suficiente para deixar lojas, casas e ruas inundadas na localidade. Uma gravação feita pelo morador registrou o momento no qual um grupo de pessoas tentava abrir as portas de uma loja para a saída da água (vídeo acima).

Forte chuva atinge distrito de Domingos Martins e deixa casas, lojas e ruas

Em outra imagem de sobrevoo feita com drone por Edu possibilitou ver que a inundação também chegou aos quintais das casas, que ficaram totalmente preenchidas pela água. Além disso, a BR 262, de acordo com motoristas, está com trânsito lento devido à ocorrência. 
Com a força da chuva, o muro de uma casa que fica no distrito caiu, e a residência, que já estava inundada, acaba sendo invadida por mais água.
Em nota, a Prefeitura de Domingos Martins informou que a Defesa Civil da cidade “teve muita dificuldade para chegar ao local e ainda não conseguiu coletar dados, mas estamos à espera de informações e divulgaremos assim que possível”.

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