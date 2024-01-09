Temporal atinge distrito de Domingos Martins e inunda lojas, casas e ruas

A Gazeta que a chuva durou duas horas, tendo começado às 13h e terminado por volta das 15h. O distrito de Ponto Alto, em Domingos Martins , região Serrana do Estado, ficou alagado após ser atingido por fortes chuvas na tarde desta terça-feira (9). O morador da região, Edu Strey, informou à reportagem deque a chuva durou duas horas, tendo começado às 13h e terminado por volta das 15h.

A quantidade de água que caiu neste período foi suficiente para deixar lojas, casas e ruas inundadas na localidade. Uma gravação feita pelo morador registrou o momento no qual um grupo de pessoas tentava abrir as portas de uma loja para a saída da água (vídeo acima).

Forte chuva atinge distrito de Domingos Martins e deixa casas, lojas e ruas

Em outra imagem de sobrevoo feita com drone por Edu possibilitou ver que a inundação também chegou aos quintais das casas, que ficaram totalmente preenchidas pela água. Além disso, a BR 262, de acordo com motoristas, está com trânsito lento devido à ocorrência.

Com a força da chuva, o muro de uma casa que fica no distrito caiu, e a residência, que já estava inundada, acaba sendo invadida por mais água.