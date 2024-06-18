Muribeca diz que pode ter militar como vice em chapa na Serra

Pablo Muribeca disse que conversa com aliados para definir vice na chapa Crédito: Lucas S. Costa/Ales

A Gazeta, nesta terça-feira (18), que seu vice poderá vir por indicação do Projeto Político Militar do Espírito Santo (PPMES) e, inclusive, ser um representante da categoria. O PPMES teria sinalizado apoio ao parlamentar na disputa das Pré-candidato a prefeito da Serra pelo Republicanos , o deputado estadual Pablo Muribeca afirmou, em conversa com a reportagem de, nesta terça-feira (18), que seu vice poderá vir por indicação do Projeto Político Militar do Espírito Santo (PPMES) e, inclusive, ser um representante da categoria. O PPMES teria sinalizado apoio ao parlamentar na disputa das eleições municipais deste ano

O deputado ainda disse que conversa com o grupo e com legendas aliadas para ouvir sugestões acerca do perfil a ser escolhido para compor sua chapa majoritária visando ao comando do Executivo serrano.

"Nós estamos discutindo com o presidente do Republicanos a questão do vice na nossa chapa. O nome também pode surgir de conversas feitas junto ao PPMES, com a participação dos partidos aliados. Pode ser que seja um militar, representante da área da Segurança Pública, ou até mesmo um pastor. O diálogo segue acontecendo", afirma Pablo Muribeca.

O parlamentar afirma contar, atualmente, com o apoio partidário das seguintes legendas: PSD, PRD, DC, bem como do próprio Republicanos, partido ao qual está filiado desde novembro do ano passado e que, no Estado, é presidido pelo ex-deputado estadual Erick Musso.

Na noite desta terça-feira (18), o presidente do PPMES, Cabo Góes, confirmou o apoio do grupo ao deputado da Serra. Ele ainda revelou que atualmente seis nomes oriundos da categoria estariam sendo cogitados para uma possível composição com o pré-candidato do Republicanos, sendo que, dessa lista, dois têm sido tratados como prioridade.