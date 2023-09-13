Mulher pula do 2ª andar de imóvel para fugir do ex-marido na Serra

Uma mulher pulou da janela do 2º andar de uma casa no bairro Feu Rosa, na Serra, para fugir do ex-marido, na madrugada de quarta-feira (13). Uanderson Ramos, de 44 anos, descumpriu uma medida protetiva e foi até a casa da ex.
Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o suspeito pulou o muro e invadiu o imóvel. Com muito medo, a vítima pulou da janela, pediu socorro aos vizinhos e acionou a polícia. Quando os militares chegaram, Uanderson estava na sala da casa da ex-mulher.
Levado para uma delegacia da Polícia Civil, ele foi autuado por descumprir a medida protetiva e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.