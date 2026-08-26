MPES faz buscas em Baixo Guandu por suspeita de fraude em indenizações da lama

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (26), durante uma nova fase da Operação Abutres. A investigação apura suspeitas de fraude na obtenção de indenizações relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), que contaminou o Rio Doce com lama de rejeitos de minério.





Segundo o MPES, as suspeitas envolvem fraudes para obter pagamentos por meio do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel), então administrado pela Fundação Renova. Os investigados teriam utilizado informações, declarações ou documentos falsos ou adulterados para simular presença ou residência de requerentes em localidades atingidas pelo desastre entre outubro e dezembro de 2015.





Os mandados tiveram como objetivo recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar no avanço das investigações. A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e pela Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, com apoio de servidores e agentes da Assessoria Militar do MPES.





As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos, dimensionar os prejuízos e buscar a recuperação de valores eventualmente obtidos de forma indevida. Segundo o Ministério Público, a Operação Abutres já resultou na celebração e negociação de Acordos de Não Persecução Penal (ANPPs), envolvendo valores destinados à reparação dos danos.