Motorista perde controle e cai com carro em rio em Castelo

O motorista de um carro perdeu o controle da direção e caiu no Rio Castelo, no bairro Niterói, em Castelo , no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor conseguiu sair sozinho do veículo.

A corporação informou que, ao chegar ao local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestavam atendimento ao motorista. Após o resgate, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Castelo para avaliação médica. O estado de saúde do condutor não foi divulgado.