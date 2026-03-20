Motorista perde controle e cai com carro em rio em Castelo
Publicado em 20/03/2026 às 13h38
O motorista de um carro perdeu o controle da direção e caiu no Rio Castelo, no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor conseguiu sair sozinho do veículo.
A corporação informou que, ao chegar ao local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestavam atendimento ao motorista. Após o resgate, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Castelo para avaliação médica. O estado de saúde do condutor não foi divulgado.