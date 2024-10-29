Motorista é preso após atingir ciclista em avenida de Piúma

Uma jovem de 20 anos ficou ferida após se envolver em um acidente na tarde de segunda-feira (28) na Praia de Acaiaca, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, ela estava de bicicleta, quando ao desviar de um carro, acabou atingida por outro veículo.
No hospital, uma testemunha contou que a vítima seguia pela Avenida Beira-Mar, quando a batida aconteceu. O fato foi confirmado pelo motorista do automóvel, de 56 anos e pela vítima. Ele prestou socorro à ciclista logo após o acidente. Mas, ao realizar teste do etilômetro, o resultado deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. O homem acabou encaminhado para a delegacia de Itapemirim.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O caso seguirá sob investigação.