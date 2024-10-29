Motorista é preso após atingir ciclista em avenida de Piúma

A ciclista ficou caída na via e foi socorrida pelo Samu após ser atingida por um veículo em Piúma

No hospital, uma testemunha contou que a vítima seguia pela Avenida Beira-Mar, quando a batida aconteceu. O fato foi confirmado pelo motorista do automóvel, de 56 anos e pela vítima. Ele prestou socorro à ciclista logo após o acidente. Mas, ao realizar teste do etilômetro, o resultado deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. O homem acabou encaminhado para a delegacia de Itapemirim.