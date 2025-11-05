A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motorista é preso ao trazer 20 kg de drogas da Favela da Rocinha para Vitória

Publicado em 05/11/2025 às 16h14
A ação aconteceu nesta quarta-feira (5) e resultou na prisão de um motorista, representa mais um golpe nas rotas de transporte ilícito que ligam o Espírito Santo a outros estados do país

Um homem foi preso em flagrante transportando 20 quilos de drogas no km 304 da BR 101, em Viana, nesta quarta-feira (5). Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista confessou ter saído de Vitória para buscar os entorpecentes na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Ele ainda disse ter recebido R$ 8 mil para fazer o trajeto e depois voltar com produto ilícito para a Capital capixaba.

A corporação desconfiou da presença do entorpecente quando o motorista começou a ficar nervoso durante a abordagem. Ao revistar o Chevrolet Prisma, encontraram 5 tabletes de maconha (aproximadamente 14,9 kg), 3 embalagens de skunk (1,45 kg) e 3 embalagens de haxixe tipo dry (4,5 kg). Ele foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Regional de Cariacica (ES).

Publicidade