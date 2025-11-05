Motorista é preso ao trazer 20 kg de drogas da Favela da Rocinha para Vitória

Um homem foi preso em flagrante transportando 20 quilos de drogas no km 304 da BR 101, em Viana, nesta quarta-feira (5). Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista confessou ter saído de Vitória para buscar os entorpecentes na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Ele ainda disse ter recebido R$ 8 mil para fazer o trajeto e depois voltar com produto ilícito para a Capital capixaba.