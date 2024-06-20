Motorista de Renato Casagrande é assaltado em carro oficial do governo do ES

O motorista do governador Renato Casagrande foi vítima de um assalto na manhã desta quinta-feira (20) no bairro Ibes, em Vila Velha. Ele estava em um carro oficial do governo do ES. A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência. No local, o homem de 58 anos disse que estava dentro do veículo, quando dois suspeitos armados chegaram em um carro, o abordaram e levaram a chave do automóvel e o celular dele.
A PM disse que viaturas foram acionadas para localizar o veículo utilizado no roubo. A Polícia Civil, informou que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). “A equipe está em diligências e trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados”, comunicou, em nota, a corporação.
A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.