Motorista de carro morre em acidente com caminhão na BR 101 em Aracruz

A Eco101, concessionária responsável pela administração da rodovia, informou às 15h44 que o trânsito estava fluindo com desvio no trecho e uma pessoa havia sido atendida pela equipe. O acidente ocorreu por volta de 15h04, segundo a Eco101. A PRF detalhou que o motorista do carro estava em estado grave e teve o óbito confirmado na ambulância da concessionária, após ser socorrido.