Motorista de carro foge após colisão com motociclista em Colatina

Um motociclista precisou ser socorrido após colidir sua moto com um carro em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (16). O acidente foi no bairro Vila Nova e, de acordo com a Polícia Militar, por meio de nota, foi provocado após o motorista do carro fazer uma conversão proibida. O homem fugiu sem prestar socorro à vítima e não foi localizado.

O motociclista relatou aos militares que seguia pela Avenida Angelo Gilbert quando foi surpreendido pelo Ford Fiesta, sendo acertado na lateral da moto. Pelas imagens, tanto o motorista do carro quanto o motociclista ultrapassam o sinal vermelho no momento do acidente.