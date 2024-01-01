Motociclista suspeito de fazer racha bate em carro em Muqui

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do carro disse que seguia sentido Mimoso do Sul - Muqui. Ele relatou que a motocicleta fazia um racha com outra moto, que trafegava no sentido contrário e em alta velocidade. Neste momento, quando o motociclista se deparou com o carro, se assustou, não conseguindo parar a tempo e causando a batida frontal.

O condutor do automóvel realizou o teste do etilômetro que deu negativo. O motociclista não estava mais no local, pois já tinha sido socorrido pelo Samu antes da chegada na PM. No Hospital Maternidade Dr. Aluizio Filgueras, em Muqui, os militares foram informados que a vítima tinha sido transferida à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A moto estava com o licenciamento atrasado e o condutor não era habilitado.