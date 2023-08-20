Motociclista sofre acidente na BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Um motociclista sofreu um acidente na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste domingo (20). Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O acidente aconteceu por volta das 8h40, no viaduto. O motociclista caiu fora pista. Não há informações ainda sobre como a queda aconteceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ir ao local, porém a corporação ainda não enviou detalhes do resgate e se há mais feridos.