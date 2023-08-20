Motociclista sofre acidente na BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Um motociclista sofreu um acidente na BR 262 , em Venda Nova do Imigrante , Região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste domingo (20). Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente aconteceu por volta das 8h40, no viaduto. O motociclista caiu fora pista. Não há informações ainda sobre como a queda aconteceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ir ao local, porém a corporação ainda não enviou detalhes do resgate e se há mais feridos.