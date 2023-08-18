Motorista morre em acidente entre carro e ônibus em Marataízes

Versão anterior desta matéria noticiava que o veículo envolvido era um ônibus escolar, mas a informação da Polícia Militar é a de que se trata de um ônibus de uma empresa de viagem. Título e texto foram corrigidos

Um homem morreu após um ônibus de uma empresa de viagem e um carro colidirem no início da noite desta sexta-feira (18), em Marataízes. De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi na Rodovia ES 060, na saída de Alto Lagoa Funda. Segundo relato do motorista do ônibus à PM, ele conduzia o veículo sentido Marataízes, quando o carro seguia na direção contrária, porém, na contramão. Ele afirma que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.