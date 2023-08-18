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ES 060

Motorista morre em acidente entre carro e ônibus em Marataízes

Batida ocorreu no início da noite desta sexta-feira (18); vítima conduzia o veículo de passeio
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

18 ago 2023 às 20:25

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 20:25

Acidente Marataízes
Homem faleceu no local e carro ficou destruído após a colisão Crédito: Leitor/A Gazeta

Correção

19/08/2023 - 9:09
Versão anterior desta matéria noticiava que o veículo envolvido era um ônibus escolar, mas a informação da Polícia Militar é a de que se trata de um ônibus de uma empresa de viagem. Título e texto foram corrigidos
Um homem morreu após um ônibus de uma empresa de viagem e um carro colidirem no início da noite desta sexta-feira (18), em Marataízes. De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi na Rodovia ES 060, na saída de Alto Lagoa Funda.  Segundo relato do motorista do ônibus à PM, ele conduzia o veículo sentido Marataízes, quando o carro seguia na direção contrária, porém, na contramão. Ele afirma que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.
A vítima era Alexandre da Silva, que dirigia um Toyota Yaris HB, placas RIP 2D27. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local.
O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para o consumo de álcool. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapemirim para prestar depois depoimento e, posteriormente, foi liberado. 

Homem morre após acidente entre carro e ônibus em Marataízes

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