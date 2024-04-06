Motociclista morre em acidente na Rodovia do Café em Nova Venécia

Acidente entre moto e carro deixou uma vítima fatal em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 53 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava conduzindo e um carro, na Rodovia do Café, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (6). A colisão ocorreu no bairro São Cristóvão e a vítima foi identificada como Gelson Leandro Domingos.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro contou que após ultrapassar um caminhão, começou a ultrapassagem pela moto de Gelson, que estava à frente do caminhão, quando o motociclista teria saído da faixa da direita para a faixa da esquerda. O condutor do automóvel disse que ainda tentou desviar para a contramão, mas não evitou a colisão. Ao colidir, o motociclista perdeu o controle e caiu. A versão foi confirmada pelo motorista do caminhão, que presenciou o acidente.