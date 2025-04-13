Motociclista morre em acidente com retroescavadeira em Itapemirim

Retroescavadeira envolvida no acidente que resultou na morte de um motociclista em Itapemirim Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu em acidente na ES 060, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (12). A colisão ocorreu na ES 060 e envolveu uma retroescavadeira. Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o corpo de Otávio Peçanha Marvila Neto, de 26 anos, ao lado da motocicleta, mas o outro veículo não estava mais lá.

Os policiais receberam a informação de que o condutor da retroescavadeira teria seguido em direção a Itaoca, foram atrás e encontraram apenas o veículo com marcas de sangue. Um homem se apresentou e informou que a máquina pertence a uma empresa terceirizada que presta serviços para a prefeitura, mas que o condutor não estava mais no local.