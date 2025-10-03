Motociclista morre após colidir de frente com outra moto em Castelo

Acidente entre motos em Castelo Crédito: Redes sociais

Um motociclista morreu em um acidente entre o veículo que ele pilotava e outra motocicleta, no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, as motos bateram de frente. Duas pessoas que estavam em uma delas ficaram feridas, e na outra estava apenas o condutor – identificado como Gutierri Brites Leal – que não resistiu.

As duas vítimas feridas foram o condutor e uma mulher que estava na garupa. Elas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e do Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Municipal de Castelo. A PM informou que o homem socorrido não era habilitado e disse que, como ele precisou de atendimento médico, não foi possível submetê-lo ao teste do bafômetro.