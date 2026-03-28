Motociclista morre após bater em árvore em Mimoso do Sul

Um motociclista, que não teve o nome e a idade informados, morreu após bater em uma árvore na ES 177, a rodovia Sebastião Tâmara, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (28). Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma árvore às margens da via. Devido à força do impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.