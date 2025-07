Norte do ES

Motociclista morre ao perder controle e bater em poste em João Neiva

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito, que aconteceu na noite de sábado (19), no bairro Acioli, em João Neiva, na Região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram no local que o condutor perdeu o controle da moto e bateu em um poste. O Samu/192 foi acionado para socorrer a vítima, mas o condutor não resistiu aos ferimentos. O nome e a idade dele não foram divulgados.