No Norte do Estado

Telhado de posto desaba e fere três guarda-vidas em Guriri

O telhado de um posto de guarda-vidas desabou e feriu três trabalhadores na manhã deste sábado (19), em Guriri, São Mateus, no Litoral Norte do Espírito Santo. Após o acidente, o secretário de Defesa Social do município, Ricardo Borgo Feitosa, disse que a prefeitura fará uma inspeção nos demais postos do balneário na próxima segunda-feira (21).