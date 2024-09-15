Motociclista morre ao bater na mureta central da BR 101 em Cariacica

ERRATA: Versão anterior desta matéria informava que o acidente havia ocorrido na BR 262. A Polícia Rodoviária Federal informou que a ocorrência foi na BR 101. O texto foi corrigido.

No local, a perícia contou ao repórter que o motociclista aparentava ser jovem, mas ele não foi identificado porque estava sem documentos. Não há vestígios de que outro veículo esteja envolvido no acidente. A Polícia Científica (PCIES) informou, por nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.