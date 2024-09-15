Motociclista morre ao bater na mureta central da BR 101 em Cariacica

ERRATA: Versão anterior desta matéria informava que o acidente havia ocorrido na BR 262. A Polícia Rodoviária Federal informou que a ocorrência foi na BR 101. O texto foi corrigido.
Um motociclista, não identificado, morreu na manhã deste domingo (15) após colidir com a mureta central do km 296 da BR 101, no viaduto da Ceasa, na altura do bairro São Francisco, em Cariacica. Segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, depois da queda do motociclista, a moto, uma Yamaha/FZ15, ainda percorreu cerca de 100 metros sem o condutor na rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 7h50.
No local, a perícia contou ao repórter que o motociclista aparentava ser jovem, mas ele não foi identificado porque estava sem documentos. Não há vestígios de que outro veículo esteja envolvido no acidente. A Polícia Científica (PCIES) informou, por nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A PRF divulgou que a concessionária Eco101 informou um óbito no local, e o atendimento foi feito pela equipe PRF de Viana. Ocorreu interdição parcial no sentido decrescente.