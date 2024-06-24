Motociclista com sinais de embriaguez atinge ciclista em Afonso Cláudio

Um motociclista e um ciclista ficaram feridos após se envolverem em um acidente no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite do último domingo (23). Segundo a Polícia Militar, o piloto da motocicleta não possuía carteira de habilitação e estava visivelmente embriagado.
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que o ciclista é atingido pela moto, em frente a uma pousada. Testemunhas revelaram aos militares que o motociclista descia do bairro São Vicente em direção ao Centro da cidade. Os dois bateram de frente.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e conduziu as duas vítimas para o Hospital São Vicente de Paulo. O motociclista sofreu uma fratura da clavícula e diversas escoriações no rosto. O ciclista ficou levemente ferido. O piloto da moto, segundo a polícia, não passou por teste do bafômetro por causa dos ferimentos.