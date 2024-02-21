Moto aquática se solta de reboque e cai em cruzamento de Vitória

Uma moto aquática, popularmente conhecida por "jet ski", caiu de um reboque no cruzamento entre as avenidas Vitória e Leitão da Silva, na Capital capixaba, no começo da noite desta quarta-feira (21). Ainda não se sabe de quem é o veículo e como o incidente ocorreu, mas a presença dele ocupando uma das vias deu um grande 'nó' no trânsito.

Segundo apuração do fotojornalista Vitor Jubini, de A Gazeta, o veículo seguia no reboque acoplado a um carro, no sentido Centro-Praia do Suá. Populares relataram ainda que tentaram retirá-lo da via, para desafogar o fluxo, mas a 'missão' foi dificultada pelo peso. O engarrafamento, segundo destacaram, só se desfez cerca de uma hora depois, por volta das 19 horas.

Em nota, a Guarda Civil de Vitória informou que agentes de trânsito foram ao local e a moto aquática era retirada por guincho particular.